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20:33, 11 января 2024Забота о себе

Женщина годами принимала симптомы опухоли мозга за признаки менопаузы

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Англичанка по имени Сара в течение нескольких лет сталкивалась с приступами мигрени и принимала их за симптомы менопаузы, прежде чем ей поставили правильный диагноз. На историю женщины обратило внимание издание Metro.

По словам Сары, приступы мигрени мучали ее на протяжении десяти лет. В марте 2023 года, когда боль стала невыносимой и распространилась на все лицо, женщина решила провериться у окулиста. Врач заметил, что диски зрительных нервов у нее были увеличены. После его рекомендации англичанка наконец прошла подробное обследование с компьютерной томографией головы, показавшей, что в ее мозге растет доброкачественная опухоль — менингиома.

Врачи предположили, что давление менингиомы на мозг и было причиной болей. «Я плохо себя чувствовала, все забывала, с трудом подбирала слова. Я всегда была отличным работником, а мне стало трудно писать электронные письма и отчеты», — вспомнила она некоторые другие симптомы, оказавшиеся признаками тяжелой болезни.

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Саре провели операцию, из ее головы удалили опухоль, которая достигла 19 сантиметров в диаметре. «После пробуждения я чувствовала слабость и онемение справа от подмышки и вниз по ноге. Не могла двигать ногой первые пару дней», — рассказала она.

В июле 2023 года женщина прошла полное обследование повторно. Врачи подтвердили, что опухоль не вернулась. Онемение в ноге не прошло, но Сара уже может ходить с палочкой и надеется, что когда-нибудь снова сможет водить машину.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала об опасности безобидных на первый взгляд симптомов, выдающих скрытые болезни. Демьяновская предупредила, что привычка дремать сидя появляется не только из-за усталости.

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      Александра Лисица
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