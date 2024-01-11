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08:01, 11 января 2024Интернет и СМИ

Женщина обнаружила напугавший ее предмет во время уборки в доме деда

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit с ником Unusual-Fisherman318 рассказала, как во время уборки в доме деда обнаружила спрятанные жесткие диски. Женщина призналась, что увиденное напугало ее.

Авторша поста объяснила, что недавно дед предложил ей купить дом, который он сдавал в аренду. Когда жильцы съехали, рассказчица вместе с родственниками отправилась делать уборку в ее новом жилье. В доме оказалось очень грязно: героине истории пришлось убирать большое количество мышиного помета и отмывать толстые слои жира. «Это было ужасно. Как люди могли жить в такой грязи, уму непостижимо», — посетовала она.

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Также во время уборки семья обнаружила множество порножурналов и запасы виагры. Позднее супруг автора поста, разбирая подвал, обнаружил, что над одной из труб были спрятаны жесткие диски, подписанные разными именами.

Рассказчица призналась, что увиденное не дает ей покоя. «Диски были надежно спрятаны. Видимо, кому-то было, что скрывать, не так ли?» — задалась вопросом героиня истории.

В комментариях пользователи предположили, что новые владельцы дома могли обнаружить носители с детским порно. «Вместе с дисками вы нашли старые порножурналы и виагру. Почему у вас не складывается общая картина?» — высказался комментатор с ником _autismos_. Другие читатели посоветовали хозяевам проверить содержимое жестких дисков, прежде чем обращаться в полицию.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как переехал в новый дом и сделал пугающее открытие. На чердаке нового жилья он заметил необычную фигурку из дерева, похожую на человека. Пользователи посоветовали рассказчику обратиться в полицию.

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      Мария Большакова
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