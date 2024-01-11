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15:21, 11 января 2024Ценности

Звездная стилистка раскрыла способы выбрать идеальное свадебное платье

Стилистка Лавин: при выборе свадебного платья важно заранее найти желаемый фасон

Фото: Jaap Arriens / Globallookpress.com

Звездная стилистка Хоуп Лавин раскрыла способы выбрать идеальное платье для церемонии бракосочетания. Интервью с ней публикует Daily Mail.

Блогерша из Лос-Анджелеса с аудиторией 400 тысяч человек в TikTok дала читателям советы по поиску и подбору свадебного наряда. В первую очередь она призвала заранее найти желаемый дизайн и фасон, чтобы показывать референсы в салонах. «Но важно и прислушиваться к консультантам, чтобы не упустить лучший вариант», — добавила эксперт.

Кроме того, следует оставаться верными своему стилю, а не надевать платья, которые понравились родственникам или друзьям. «Если вы чувствуете эмоциональную привязанность к вещи, а также уверенность в себе, то покупайте этот вариант. Так вы избежите разочарования в своем выборе», — подчеркнула специалистка.

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По словам Лавин, необходимо потратить как минимум целый день на поиски наряда. При этом важно взять с собой друзей, которые выскажут свое мнение по поводу образа. «Но не берите слишком много приятелей. У каждого человека свое субъективное мнение, которое может негативно повлиять на ваше настроение», — заключила собеседница издания.

Ране сообщалось, что дочь отомстила «токсичной» матери за попытку перещеголять невесту брата на свадьбе. Автор поста на Reddit рассказала, что ее мать, «будучи ядовитым демоном», внезапно явилась на свадьбу сына в пышном белом подвенечном платье и привлекла к себе внимание всех гостей. Девушка отметила, что сразу поняла намерение родительницы испортить праздник, поэтому решила нарушить ее планы.

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      Карина Черных
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