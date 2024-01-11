Звездная стилистка раскрыла способы выбрать идеальное свадебное платье

Стилистка Лавин: при выборе свадебного платья важно заранее найти желаемый фасон

Звездная стилистка Хоуп Лавин раскрыла способы выбрать идеальное платье для церемонии бракосочетания. Интервью с ней публикует Daily Mail.

Блогерша из Лос-Анджелеса с аудиторией 400 тысяч человек в TikTok дала читателям советы по поиску и подбору свадебного наряда. В первую очередь она призвала заранее найти желаемый дизайн и фасон, чтобы показывать референсы в салонах. «Но важно и прислушиваться к консультантам, чтобы не упустить лучший вариант», — добавила эксперт.

Кроме того, следует оставаться верными своему стилю, а не надевать платья, которые понравились родственникам или друзьям. «Если вы чувствуете эмоциональную привязанность к вещи, а также уверенность в себе, то покупайте этот вариант. Так вы избежите разочарования в своем выборе», — подчеркнула специалистка.

По словам Лавин, необходимо потратить как минимум целый день на поиски наряда. При этом важно взять с собой друзей, которые выскажут свое мнение по поводу образа. «Но не берите слишком много приятелей. У каждого человека свое субъективное мнение, которое может негативно повлиять на ваше настроение», — заключила собеседница издания.

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