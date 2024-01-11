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15:19, 11 января 2024Культура

Звезду «Дома дракона» рассмотрят на роль Супергерл

Звезду «Дома дракона» Олкок рассмотрят на главную роль в фильме о Супергерл

Фото: Steve Vas / Globallookpress.com

Австралийскую актрису, звезду сериала «Дом дракона» Милли Олкок рассмотрят на главную роль в фильме о Супергерл. Об этом сообщает Deadline.

На роль также рассматриваются актрисы Эмилия Джонс и Мэг Доннелли. Отмечается, что глава DC Studios Джеймс Ганн будет лично принимать участие в отборе актрис на роль, так как персонаж, предположительно, будет появляться и в других проектах DC. По данным издания, пробы пройдут в течение месяца.

Ранее стало известно, что американская актриса Сидни Суини исполнит главную роль в фильме «Мадам Паутина». Звезда популярного сериала «Эйфория» сыграет Женщину-паука Джулию Карпентер.

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      Варвара Кошечкина
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