68-летняя Лариса Долина показала фигуру в купальнике

Советская и российская эстрадная певица Лариса Долина показала фигуру на снимке с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

68-летняя артистка поделилась серией фото, на которых запечатлена на фоне моря в раздельном купальнике черного цвета. Кроме того, знаменитость надела полупрозрачную тунику, оформленную леопардовым принтом, и солнцезащитные очки.

Поклонники восхитились внешним видом звезды и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Шикарно выглядите! Когда женщина отдыхает и душой и телом — это видно сразу», «Богиня!», «Невероятная!», «Вам так идет этот хищный принт! Просто с ума сойти!», «Очень красивые и достойные фото! Замечательно выглядите», — высказывались они.

В июне 2023 года Долина ответила на обвинения в ретуши своих фото. Тогда исполнительница поделилась кадром в асимметричной зеленой кофте с вырезом и желтых брюках.