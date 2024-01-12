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16:10, 12 января 2024Силовые структуры

Российский актер из сериала «Склифосовский» попался с мефедроном

В Москве полиция задержала с наркотиком актера из сериала «Склифосовский»

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве полицейские задержали с наркотиком 25-летнего актера Богдана Кибалюка, сыгравшего одного из персонажей в сериале «Склифосовский». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Артиста остановили ночью рядом с Остаповским проездом в районе Нижегородский. Россиянин сильно нервничал. В итоге силовики решили его досмотреть и нашли запрещенное вещество. Изъятое было направлено на экспертизу.

По предварительным данным, это мефедон. Артист задержан.

Кибалюк окончил театральную школу-студию МХАТ. Он известен съемками в сериалах «Склифосовский» и «Полицейский с Ютуба».

Летом сообщалось, что дома у актера из сериала «Чикатило» Дмитрия Малькова нашли наркотики. По версии следствия, 24-летний артист мог хранить в собственной квартире большое количество свертков с марихуаной. Малькова также подозревают в выращивании растения. В отношении актера возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.

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      Любовь Ширижик
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