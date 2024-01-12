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17:00, 12 января 2024Спорт

Арбитр нецензурно выругался на тренера во время матча КХЛ

Судья Наумов нецензурно выругался в адрес тренера «Авангарда» Кравца в матче КХЛ

Кадр: Telegram-канал «Хоккей и Lysenkov TV / НХЛ, КХЛ, спорт»

Арбитр Денис Наумов выругался в адрес главного тренера омского «Авангарда» Михаила Кравца во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Амуром». Фрагмент трансляции опубликовал журналист Павел Лысенков в своем Telegram-канале.

«Рот свой закрой», — в нецензурной форме обратился Наумов к Кравцу, который перед этим задал вопрос арбитру. На кадрах заметно, что ответ судьи вызвал удивление как у тренера, так и у находившихся рядом хоккеистов.

В послематчевом интервью Кравец заявил, что не может комментировать и критиковать работу арбитра, так как у него нет 300 тысяч рублей на оплату штрафа. «К сожалению, этот человек — мой воспитанник, он играл у меня в команде, и я достаточно хорошо к нему относился. Где-то, наверное, не дал ему играть, и он по-прежнему обижен на меня», — добавил он.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Авангарда». Омский клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 69 очков. «Амур» из Хабаровска с 50 очками идет девятым.

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