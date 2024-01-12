Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:22, 12 января 2024Мир

Байдену предрекли поражение на выборах из-за скандала о помощи Киеву

Экс-аналитик ЦРУ: скандал о помощи Киеву станет для Байдена проблемой на выборах

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Скандал с недостаточным надзором за помощью США Украине может стоить действующему президенту Соединенных Штатов Джо Байдену победы на предстоящих выборах. Об этом заявили американские эксперты в разговоре с РИА Новости.

В частности, экс-аналитик ЦРУ Рэймонд Макговерн предрек, что скандал «станет проблемой в преддверии выборов». Кроме того, по его мнению, скандал усложнит усилия по одобрению Конгрессом США запроса для помощи Украине.

Аналогичное мнение выразил редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров. Он отметил, что американцы рассматривают ситуацию вокруг Украины как симптом плохого руководства Байдена. По его словам, Украина становится такой же катастрофой, как Афганистан и Ирак. При этом американские налогоплательщики мало что получают взамен, подчеркнул Кузмаров.

В бюджете США имеется пункт об оказании военной помощи на 100 миллиардов долларов Украине и Израилю, из которых Киеву предназначен 61 миллиард. Выделение средств блокирует республиканская оппозиция в Конгрессе, требуя у Белого дома сперва разобраться с миграционным кризисом, а потом уже решать судьбу денег для Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Йемен пообещал отомстить США и Британии за удары по стране

      49-летнюю телеведущую обругали в сети за вульгарную позу на фото в бикини

      Россия запросила заседание СБ ООН из-за ударов США и Британии по Йемену

      Старым картам памяти нашли новое применение

      Йеменские хуситы объявили мобилизацию

      Байдену предрекли поражение на выборах из-за скандала о помощи Киеву

      Врачи оценили эффективность вагинальных капсул для ароматизации гениталий

      В Азии заявили о неэффективности западных систем ПВО на Украине

      Байден объяснил удар по Йемену

      В Йемене отреагировали на совместный удар США и Британии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости