Байдену предрекли поражение на выборах из-за скандала о помощи Киеву

Экс-аналитик ЦРУ: скандал о помощи Киеву станет для Байдена проблемой на выборах

Скандал с недостаточным надзором за помощью США Украине может стоить действующему президенту Соединенных Штатов Джо Байдену победы на предстоящих выборах. Об этом заявили американские эксперты в разговоре с РИА Новости.

В частности, экс-аналитик ЦРУ Рэймонд Макговерн предрек, что скандал «станет проблемой в преддверии выборов». Кроме того, по его мнению, скандал усложнит усилия по одобрению Конгрессом США запроса для помощи Украине.

Аналогичное мнение выразил редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров. Он отметил, что американцы рассматривают ситуацию вокруг Украины как симптом плохого руководства Байдена. По его словам, Украина становится такой же катастрофой, как Афганистан и Ирак. При этом американские налогоплательщики мало что получают взамен, подчеркнул Кузмаров.

В бюджете США имеется пункт об оказании военной помощи на 100 миллиардов долларов Украине и Израилю, из которых Киеву предназначен 61 миллиард. Выделение средств блокирует республиканская оппозиция в Конгрессе, требуя у Белого дома сперва разобраться с миграционным кризисом, а потом уже решать судьбу денег для Украины.