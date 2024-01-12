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00:40, 12 января 2024Мир

Белый дом назвал причину редкого появления Байдена на публике

Белый дом: Байден редко появляется на публике в связи с активной работой

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден редко появляется на публике, поскольку занят работой. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

По ее словам, американский лидер проводит закрытые встречи и принимает участие в непубличных мероприятиях. Так, сообщила она, недавно глава государства встретился с сестрой осужденного в России Пола Уилана и пообедал с вице-президентом Камалой Харрис.

До этого, отметила Жан-Пьер, Байден посетил четыре штата за три дня, два раза выступил с речью и побывал на похоронах. Кроме того, добавила она, вскоре он отправится в командировку по стране. «Президент активен, делает то, что нужно американцам», — подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что глава США отправился на праздничные каникулы. Уточнялось, что Новый год он встретит на Карибах, а рождественские праздники проведет в загородной резиденции.

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      Марина Совина
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