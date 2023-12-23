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02:48, 23 декабря 2023Мир

Байден отправился на каникулы

Президент США Джо Байден отправился на каникулы в загородную резиденцию
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден отправился на праздничные каникулы: канун Рождества он проведет в загородной резиденции, а Новый год встретит на Карибах. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в Кэмп Дэвид (загородная резиденция американских лидеров - ред.) американский глава отправился в субботу, где и останется на рождественские праздники. Во вторник президент и первая леди вернутся в Белый дом.

В среду, 27 декабря, президент и первая леди отправятся на Санта-Крус, Виргинские острова, где останутся на новогодние праздники.

В июле Байден ездил в свою пляжную резиденцию в штате Делавэр. Республиканцы сделали подсчеты и выяснили, что за время на посту президента (2,5 года) Джо Байден потратил 358 дней на выходные, то есть он отдыхал почти целый год.

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      Юлия Мискевич
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