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08:31, 29 июля 2023Мир

Байден на неделю уедет на отдых в пляжную резиденцию

Белый дом: президент Джо Байден проведет неделю в пляжной резиденции в Делавэре

Фото: CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Президент США Джо Байден на следующей неделе уедет в свою пляжную резиденцию в штате Делавэр. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

«Там он останется на протяжении следующей недели», — уточнила Жан-Пьер.

Президентский дом в Делавэре располагается на пляже Рехобот. Туда, по данным пула Белого дома, уже прибыл кортеж главы государства.

Республиканцы сделали подсчеты и выяснили, что за время на посту президента (2,5 года) Джо Байден потратил 358 дней на выходные, то есть он отдыхал почти целый год.

Байден отправится в пляжную резиденцию сразу после командировки в штат Мэн, где он выступил с речью в пятницу. Во время этой речи у американского лидера в очередной раз случились проблемы с памятью — он забыл подписать документ о поддержке отечественных производителей, ради которого приехал.

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    Александра Синицына
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