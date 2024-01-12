Беспилотник ВСУ влетел в реанимобиль при эвакуации раненых в ДНР
Мэр Горловки Приходько: БПЛА ВСУ влетел в реанимобиль при эвакуации раненых
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в реанимобиль при эвакуации раненых. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram.
Во время удара горловские медики оказывали помощь и эвакуировали раненых обстрелом украинских сил энергетиков в поселке Гольмовский.
Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли. Ранения получили трое медработников.
Ранее ВСУ нанесли удар по Дворцу культуры «Никитовский» в Горловке. Также были повреждены дом и газопровод по улице Минина и Пожарского. В результате инцидента никто не пострадал.