Британец предложил туристам «романтический» отдых в палатках в своей гостиной

Британец разместил на Airbnb объявление об аренде палаток в своей гостиной

Житель Великобритании разместил на Airbnb объявление об аренде палаток в своей гостиной в Лондоне и предложил туристам отдохнуть в них за 68 фунтов стерлингов (около 7,6 тысячи рублей) в сутки. На публикацию обратил внимание британский таблоид Daily Star.

Британец разместил фото трех палаток, установленных в небольшой комнате, и подписал объявление фразой: «Вы не забудете время, проведенное в этом романтическом, запоминающемся месте». Уточняется, что дом расположен между известными лондонскими районами Мейфэр и Ковент-Гарден.

Как пишет издание, рейтинг такого вида жилья составляет 4,45 звезды. Один из пользователей сервиса отметил в комментариях, что квартира очень удобно расположена и до нее легко добраться, но предупредил, что ванная комната и туалет были грязные.

Ранее сообщалось, что британец снял квартиру через приложение Airbnb и нашел скрытую камеру в гостиной. Записывающее устройство было расположено между подушками дивана.