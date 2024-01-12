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20:03, 12 января 2024Путешествия

Британец предложил туристам «романтический» отдых в палатках в своей гостиной

Британец разместил на Airbnb объявление об аренде палаток в своей гостиной

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Житель Великобритании разместил на Airbnb объявление об аренде палаток в своей гостиной в Лондоне и предложил туристам отдохнуть в них за 68 фунтов стерлингов (около 7,6 тысячи рублей) в сутки. На публикацию обратил внимание британский таблоид Daily Star.

Британец разместил фото трех палаток, установленных в небольшой комнате, и подписал объявление фразой: «Вы не забудете время, проведенное в этом романтическом, запоминающемся месте». Уточняется, что дом расположен между известными лондонскими районами Мейфэр и Ковент-Гарден.

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Как пишет издание, рейтинг такого вида жилья составляет 4,45 звезды. Один из пользователей сервиса отметил в комментариях, что квартира очень удобно расположена и до нее легко добраться, но предупредил, что ванная комната и туалет были грязные.

Ранее сообщалось, что британец снял квартиру через приложение Airbnb и нашел скрытую камеру в гостиной. Записывающее устройство было расположено между подушками дивана.

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      Марина Черняк
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