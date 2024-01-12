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16:22, 12 января 2024Россия

Диверсанты ВСУ попытались переправиться на острова Днепра

Минобороны сообщило о попытке диверсантов ВСУ переправиться на острова Днепра

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались переправиться на острова Днепра. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что попытки украинских диверсантов были сорваны упреждающими действиями и комплексным огневым поражением со стороны российских войск.

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Это не первая попытка диверсантов укрепиться на Днепре. Так, в декабре Минобороны России, подводя недельные итоги боев с ВСУ, сообщило, что все попытки высадить диверсантов на левом берегу и островах Днепра были пресечены. По их данным, в боях с армией России на херсонском направлении участвовали 35-я, 36-я и 37-я бригады морской пехоты. В ходе отражения атак ВСУ потеряли несколько сотен человек.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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