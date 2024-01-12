Дочь Тутберидзе рассказала о нервах на чемпионате Европы

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис рассказала о нервах на чемпионате Европы

Бывшая российская фигуристка Диана Дэвис, представляющая вместе с Глебом Смолкиным Грузию в танцах на льду, поделилась эмоциями от выступления на чемпионате Европы-2024. Ее слова приводит Sports.ru.

По словам спортсменки, она нервничает больше, чем раньше. «Несмотря на то что у нас есть опыт больших международных турниров — мы были и на чемпионате Европы, и на Олимпиаде, — сейчас ощущение, будто мы начинаем с чистого листа», — рассказала фигуристка. После ритм-танца на континентальном первенстве представители Грузии занимают седьмое место.

Дэвис, дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, и Смолкин, сын актера Бориса Смолкина, с сезона-2023/2024 представляют Грузию. Смену гражданства 5 мая прошлого года одобрил исполком Федерации фигурного катания России.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в сезоне-2021/2022. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Сезон-2022/2023 спортсмены, живущие в США, пропустили.