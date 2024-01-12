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17:29, 12 января 2024Среда обитания

Эксперты посоветовали смазать плесень в ванной перекисью

Эксперты посоветовали избавиться от плесени в ванной с помощью перекиси

Фото: ZikG / Shuttertock / Fotodom

От плесени, появившейся в швах на плитке в ванной, можно избавиться с помощью перекиси водорода, сообщили эксперты «БелНовостей».

Эксперты посоветовали обильно смазать покрытые плесенью швы перекисью и приступать к уборке спустя час. Отмечается, что перекись обладает отбеливающим эффектом, поэтому ее лучше не применять на цветных поверхностях.

Другой способ борьбы с плесенью — использовать нашатырный спирт. Его не следует применять в чистом виде. Желательно смешать спирт с водой в равных количествах. Раствор необходимо оставить на два часа на стыках плитки, а затем смыть и тщательно сполоснуть поверхность.

Нашатырный спирт обладает едким запахом. Рекомендуется работать с ним в маске, с включенной вентиляцией и открытой дверью в ванную комнату. После уборки рекомендуется проветрить помещение.

Ранее эксперты посоветовали чистить решетку от кухонной вытяжки с помощью пищевой соды. Рекомендуется вскипятить 10 литров воды, размешать в них полстакана соды, добавив хозяйственного мыла. В емкость следует поместить решетку на полчаса.

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      Мария Черкасова
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