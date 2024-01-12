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14:04, 12 января 2024Среда обитания

Эксперты призвали варить решетку от вытяжки в растворе пищевой соды

Эксперты посоветовали для чистки вытяжки использовать раствор пищевой соды

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Раствор пищевой соды поможет эффективно очистить решетку вытяжки от жира, рассказали эксперты «БелНовостей».

Специалисты отметили, что со временем вытяжка может покрыться жиром и начинает хуже пропускать воздух. Грязь может попадать в пищу. От чрезмерных загрязнений может перестать работать сама вытяжка.

Пищевая сода подойдет для чистки решетки вытяжки средней загрязненности. Для приготовления раствора рекомендуется нагреть на плите емкость с десятью литрами воды и добавить в нее полстакана соды, а также сто граммов тертого хозяйственного мыла. После начала кипения раствора рекомендуется положить в него решетку и оставить на огне в течение получаса. Когда огонь будет выключен, изделие необходимо протереть мягкой мыльной губкой. Процедуру можно повторить по необходимости.

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      Мария Черкасова
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