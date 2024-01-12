Эксперты призвали варить решетку от вытяжки в растворе пищевой соды
Раствор пищевой соды поможет эффективно очистить решетку вытяжки от жира, рассказали эксперты «БелНовостей».
Специалисты отметили, что со временем вытяжка может покрыться жиром и начинает хуже пропускать воздух. Грязь может попадать в пищу. От чрезмерных загрязнений может перестать работать сама вытяжка.
Пищевая сода подойдет для чистки решетки вытяжки средней загрязненности. Для приготовления раствора рекомендуется нагреть на плите емкость с десятью литрами воды и добавить в нее полстакана соды, а также сто граммов тертого хозяйственного мыла. После начала кипения раствора рекомендуется положить в него решетку и оставить на огне в течение получаса. Когда огонь будет выключен, изделие необходимо протереть мягкой мыльной губкой. Процедуру можно повторить по необходимости.
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