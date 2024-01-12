Эксперты призвали варить решетку от вытяжки в растворе пищевой соды

Эксперты посоветовали для чистки вытяжки использовать раствор пищевой соды

Раствор пищевой соды поможет эффективно очистить решетку вытяжки от жира, рассказали эксперты «БелНовостей».

Специалисты отметили, что со временем вытяжка может покрыться жиром и начинает хуже пропускать воздух. Грязь может попадать в пищу. От чрезмерных загрязнений может перестать работать сама вытяжка.

Пищевая сода подойдет для чистки решетки вытяжки средней загрязненности. Для приготовления раствора рекомендуется нагреть на плите емкость с десятью литрами воды и добавить в нее полстакана соды, а также сто граммов тертого хозяйственного мыла. После начала кипения раствора рекомендуется положить в него решетку и оставить на огне в течение получаса. Когда огонь будет выключен, изделие необходимо протереть мягкой мыльной губкой. Процедуру можно повторить по необходимости.

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