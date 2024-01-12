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21:24, 12 января 2024Среда обитания

Эксперты призвали жарить мыло на сковородке

«БелНовости»: отмыть нагар со сковородки удастся с помощью жареного мыла

Фото: freestocks / Unsplash

Домохозяйкам посоветовали жарить мыло на сковородке, чтобы отмыть посуду. К этому их призвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, с помощью обжаренного на сковороде мыла удастся отмыть нагар, который на ней образовался. Для очистки посуды они порекомендовали натереть на терке небольшой брусок хозяйственного мыла, распределить получившуюся стружку по дну и стенкам посуды, после чего налить в сковороду воду так, чтобы она полностью закрывала стружку, и отправить посуду на огонь примерно на 10 минут, пока мыло полностью не растворится. Затем понадобится дождаться, пока чистящая смесь остынет, взять губку и убрать ею остатки нагара.

Ранее эксперты «БелНовостей» рассказали об эффективности раствора пищевой соды при очистке решетки вытяжки от жира.

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      Полина Кислицына
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