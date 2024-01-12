Вывезенные из Белгорода дети рассказали об обстрелах города

Эвакуированные из Белгорода дети рассказали об обстрелах города со стороны Украины. Своими переживаниями юные жители города поделились с журналистами «Известий».

Одна из вывезенных из города девочек рассказала, что ей самой захотелось покинуть дом. «Я очень боюсь звука сирены», — пояснила она, уточнив, что жила в комнате с большим окном. В последний раз сирена прозвучала в ночь перед эвакуацией и это было «очень страшно», добавила девочка.

Еще один вывезенный из города ребенок сказал, что «в Белгороде иногда бабахает». Второклассник заявил, что только в первый раз испугался обстрела и звука сирены.

Решение направить белгородских школьников в детские лагеря других регионов было принято на фоне атак со стороны Украины. Ранее власти Белгородской области сообщили, что переживающие за свою безопасность жители областного центра могут выехать в пункты временного размещения, в том числе и на территории других регионов. О готовности принять белгородский детей сообщили власти Липецкой, Тульской, Пензенской, Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей.