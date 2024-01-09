Названы готовые принять детей из Белгородской области регионы

Гладков: белгородских детей ждут в Липецкой, Тульской и Пензенской областях

Липецкая, Тульская и Пензенская области согласились принять белгородских детей и разместить их на своей территории. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Ранее о готовности разместить белгородских школьников сообщили власти Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей.

Формирование групп на отправку уже началось, отметил Гладков. Губернатор рассказал о готовности направить преподавателей и учителей для сопровождения детей. «Поэтому родители не должны беспокоиться», — добавил он.

Решение направить белгородских школьников в детские лагеря других регионов было принято на фоне атак со стороны Украины. Ранее власти Белгородской области сообщили, что переживающие за свою безопасность жители областного центра могут выехать в пункты временного размещения, в том числе и на территории других регионов.