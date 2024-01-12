Фото 54-летней Дженнифер Лопес в оголяющем тело платье восхитило фанатов

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя исполнительница поделилась серией фото, на которых она позирует в оголяющем тело платье черного цвета. Она дополнила образ золотой цепью с подвеской и распустила волосы.

Публикация набрала более 464 тысяч лайков. Поклонники оценили фигуру знаменитости в комментариях под постом. «Самая красивая женщина в мире», «Совершенная красота», «Великолепная», «Королева вернулась», «Все горит», — высказывались они.

В декабре 2023 года пользователи сети высмеяли наряд Лопес словами «грязный шик». Папарацци запечатлели певицу вместе с матерью Гваделупе Родригес во время шопинга в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах поп-исполнительница была одета в объемные грязные джинсы и коричневый растянутый свитер.