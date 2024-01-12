Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:48, 12 января 2024Бывший СССР

В России рассказали о гарантиях безопасности Великобритании для Украины

Депутат Чепа: Великобритания может предоставить Украине политические гарантии

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Гарантии безопасности Великобритании для Украины не подразумевают вмешательство Лондона в конфликт, страна только может предоставить гарантии по политическим вопросам и обязуется оказывать возможную помощь в этом направлении. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы России Алексей Чепа.

«Очевидно, имеются ввиду какие-то политические гарантии безопасности. Великобритания обязуется поддерживать Украину по всем политическим вопросам и оказывать возможную помощь. Я думаю, это больше декларативный документ, которым Лондон пытается поддержать проведение этой конфронтации», — допустил политик.

По мнению депутата, Великобритания принимала активное участие в развязывании текущего конфликта и теперь предпринимает активные шаги к тому, чтобы он продолжался.

«Они всячески поддерживают [президента Украины Владимира] Зеленского с тем, чтобы мирных переговоров, правильных решений не было», — заключил Чепа.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января посетит с визитом Киев для обсуждения увеличения помощи Украине. Также уточнялось, что страна может заключить с Украиной соглашение о гарантиях безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Мы не можем не дать пенсию». Зеленский предупредил о смерти украинских пенсионеров без помощи Запада

      Россияне рассказали об уникальных способах поздравить близких с праздниками

      Москвичей предупредили о сильных морозах в ближайшие дни

      Россия отреагировала на обвинения в миграционном кризисе в Финляндии

      Международная федерация хоккея опровергла влияние России на отстранение Израиля

      В МИД назвали рейдерством изъятие культурного центра в Латвии

      С шефа Ивлева взыскали более 600 тысяч за представление с гигантским рулетом

      Покинувшие Россию фехтовальщики захотели выступать за США на Олимпиаде. Они готовятся стать американскими гражданами

      Глава украинской разведки признал усталость украинцев от конфликта

      Курс доллара опустился ниже 88 рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости