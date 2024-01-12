В России рассказали о гарантиях безопасности Великобритании для Украины

Депутат Чепа: Великобритания может предоставить Украине политические гарантии

Гарантии безопасности Великобритании для Украины не подразумевают вмешательство Лондона в конфликт, страна только может предоставить гарантии по политическим вопросам и обязуется оказывать возможную помощь в этом направлении. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы России Алексей Чепа.

«Очевидно, имеются ввиду какие-то политические гарантии безопасности. Великобритания обязуется поддерживать Украину по всем политическим вопросам и оказывать возможную помощь. Я думаю, это больше декларативный документ, которым Лондон пытается поддержать проведение этой конфронтации», — допустил политик.

По мнению депутата, Великобритания принимала активное участие в развязывании текущего конфликта и теперь предпринимает активные шаги к тому, чтобы он продолжался.

«Они всячески поддерживают [президента Украины Владимира] Зеленского с тем, чтобы мирных переговоров, правильных решений не было», — заключил Чепа.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января посетит с визитом Киев для обсуждения увеличения помощи Украине. Также уточнялось, что страна может заключить с Украиной соглашение о гарантиях безопасности.

