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10:40, 12 января 2024Спорт

Гашек вновь раскритиковал НХЛ за позицию по россиянам

Доминик Гашек назвал полным провалом НХЛ допуск российских хоккеистов к матчам

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в соцсети X вновь раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за позицию по россиянам.

Гашек назвал полным провалом лиги допуск российских хоккеистов к матчам и счел это рекламой спецоперации. «НХЛ несет ответственность за это и должна заплатить», — подчеркнул он.

9 января Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам. Бывший спортсмен заявил, что ни один атлет из России не может участвовать в международных турнирах из-за событий на Украине.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. Он призывал руководителей лиги уйти в отставку из-за позиции по России. Он отказался считать Матч всех звезд НХЛ праздником и назвал отвратительной рекламой присутствие российских хоккеистов на мероприятии.

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