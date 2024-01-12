Гашек вновь раскритиковал НХЛ за позицию по россиянам

Доминик Гашек назвал полным провалом НХЛ допуск российских хоккеистов к матчам

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в соцсети X вновь раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за позицию по россиянам.

Гашек назвал полным провалом лиги допуск российских хоккеистов к матчам и счел это рекламой спецоперации. «НХЛ несет ответственность за это и должна заплатить», — подчеркнул он.

9 января Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам. Бывший спортсмен заявил, что ни один атлет из России не может участвовать в международных турнирах из-за событий на Украине.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. Он призывал руководителей лиги уйти в отставку из-за позиции по России. Он отказался считать Матч всех звезд НХЛ праздником и назвал отвратительной рекламой присутствие российских хоккеистов на мероприятии.