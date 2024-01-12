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16:24, 12 января 2024Мир

Глава Пентагона отдавал приказы по ударам по Йемену из больницы

CNN: глава Пентагона Остин контролировал удары по Йемену из больницы

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин отдавал приказы и контролировал удары по объектам хуситов в Йемене из больницы, используя «полный набор защищенных средств связи». Об этом CNN сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

«Сегодня госсекретарь Остин отдал Centcom приказ нанести удары. Он контролировал их в режиме реального времени с помощью полного набора возможностей безопасной связи», — сказал чиновник.

Как отмечает издание, после проведения операции министр провел переговоры с Советом национальной безопасности, председателем и командующим Centcom для проведения первоначальной оценки операции. В течение недели он также дважды разговаривал с президентом США Джо Байденом.

Представитель министерства обороны подчеркнул, что в течение последних 72 часов Остин «активно участвовал в наблюдении и руководстве сегодняшними ударами».

Ранее стало известно, что во время госпитализации Остина его заместитель Кэтлин Хикс управляла оборонным ведомством в течение четырех дней, находясь в отпуске на пляже в Пуэрто-Рико. Уточняется, что американский лидер не был уведомлен об этом, а сама Хикс не знала о факте госпитализации начальника.

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      Дарья Балацкая
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