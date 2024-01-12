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11:04, 12 января 2024Путешествия

Главбуха российской авиакомпании пытались обмануть на 15 миллионов рублей

«Известия»: мошенники попытались обмануть авиакомпанию на 15 миллионов рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Телефонные мошенники попытались обмануть главного бухгалтера российской авиакомпании на 15 миллионов рублей. Об этом стало известно газете «Известия».

Двое аферистов связались с сотрудницей перевозчика вечером 8 января по телефону и через мессенджер WhatsApp. От имени генерального директора компании они стали убеждать главбуха перевести деньги на расчетный счет «для выполнения договора на оказание услуг контрагента». По данным источника, разговор длился около часа.

Получив отказ, мошенники предложили женщине встретиться в офисе авиакомпании на улице Арбат в Москве. При этом они запросили меньшую сумму — пять миллионов рублей. Злоумышленники явились на встречу в 21:00 9 января, там их задержала оперативная группа.

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Нарушителями оказались двое граждан Армении 1995 и 1996 годов рождения. Против них завели уголовные дела по части 3 статьи 30 («Покушение на преступление») и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).

Ранее в Челябинской области таксистка спасла от мошенников пенсионерку, которая везла им 1,8 миллиона рублей.

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      Мария Борисова
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