Испугавшийся собаки бык забодал туристку на пляже в Гоа

Herald Goa: бык забодал 79-летнюю британскую туристку на пляже в Гоа

Британская туристка попала в больницу в индийском штате Гоа после того, как бык забодал ее на пляже. Подробности случившегося стали известны изданию Herald Goa.

79-летняя Ивонн Морриш гуляла одна по пляжу курорта Бенаулим в четверг, 11 января. Внезапно неподалеку собака погналась за быком, а испугавшееся животное побежало на путешественницу и напало на нее. По данным источника, бык пронзил ей рогом бедро, также Морриш получила травму головы.

Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, женщину доставили в районную больницу. Позже британку перевели в частную клинику для дальнейшего лечения.

Отмечается, что сейчас полиция пытается установить личность владельца быка, который, предположительно, заблудился и добрался до пляжа Бенаулима.

Ранее голодный слон напал на австралийских туристов во время сафари на Шри-Ланке. Он разбил бивнем окно машины и засунул в салон хобот. Путешественники спаслись тем, что скормили животному остатки сэндвича и картошки фри.