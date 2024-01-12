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18:07, 12 января 2024Путешествия

Испугавшийся собаки бык забодал туристку на пляже в Гоа

Herald Goa: бык забодал 79-летнюю британскую туристку на пляже в Гоа

Фото: Jenya Larichev / Unsplash

Британская туристка попала в больницу в индийском штате Гоа после того, как бык забодал ее на пляже. Подробности случившегося стали известны изданию Herald Goa.

79-летняя Ивонн Морриш гуляла одна по пляжу курорта Бенаулим в четверг, 11 января. Внезапно неподалеку собака погналась за быком, а испугавшееся животное побежало на путешественницу и напало на нее. По данным источника, бык пронзил ей рогом бедро, также Морриш получила травму головы.

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Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, женщину доставили в районную больницу. Позже британку перевели в частную клинику для дальнейшего лечения.

Отмечается, что сейчас полиция пытается установить личность владельца быка, который, предположительно, заблудился и добрался до пляжа Бенаулима.

Ранее голодный слон напал на австралийских туристов во время сафари на Шри-Ланке. Он разбил бивнем окно машины и засунул в салон хобот. Путешественники спаслись тем, что скормили животному остатки сэндвича и картошки фри.

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      Мария Борисова
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