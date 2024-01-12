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15:59, 12 января 2024Интернет и СМИ

Создатель популярного романтического телешоу раскрыл закулисье проекта

Создатель шоу Love Island Спенсер заявил, что за участниками следят 73 камеры

Кадр: телешоу Love Island

Исполнительный продюсер популярного британского реалити-шоу Love Island Майк Спенсер раскрыл подробности съемок проекта. О том, что происходит за кулисами романтической передачи, ее создатель рассказал в интервью изданию The Sun.

Спенсер заявил, что на вилле, где проживают участники шоу, круглосуточно работают 73 камеры. По его словам, постоянное наблюдение позволяет разоблачить героев, которые пытаются обмануть зрителей. «Если вы притворяетесь, то уже через три-четыре дня вас выведут на чистую воду. (...) Вы не сможете спрятаться», — уточнил он.

Также исполнительный продюсер Love Island сообщил, что на съемочной площадке специалисты следят за тем, чтобы в жару участники пили достаточно воды и наносили крем от солнца.

Ранее британская блогерша Эби Кларк, побывавшая на площадке Love Island, опубликовала видео, где запечатлела места, которые скрыты от зрителей шоу. Она провела экскурсию по дому, где живут участники, и показала прачечную и комнату охраны.

Love Island («Остров любви») — британское реалити-шоу, выходящее с 2015 года на телеканале ITV2. В эфире проекта участники пытаются найти вторую половинку. В 2018 году программа стала самой просматриваемой в истории ITV2.

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      Олег Давыдов
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