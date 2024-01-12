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12:55, 12 января 2024Россия

Медведев назвал главную цель ударов США по Йемену

Медведев: авиаударами по Йемену США отвлекают внимание от «киевских подопечных»
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Своими авиаударами по Йемену США отвлекают внимание мирового сообщества от своих «проблемных киевских подопечных». Главную цель атак Вашингтона назвал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Этой ночью американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая в том числе внимание от своих проблемных киевских подопечных. А проблемы с ними чудовищные», — заявил он.

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