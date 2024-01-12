Медведев назвал главную цель ударов США по Йемену

Медведев: авиаударами по Йемену США отвлекают внимание от «киевских подопечных»

Своими авиаударами по Йемену США отвлекают внимание мирового сообщества от своих «проблемных киевских подопечных». Главную цель атак Вашингтона назвал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Этой ночью американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая в том числе внимание от своих проблемных киевских подопечных. А проблемы с ними чудовищные», — заявил он.