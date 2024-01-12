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08:03, 12 января 2024Россия

Минобороны заявило о поражении пункта управления дронами ВСУ на берегу Днепра

Минобороны: артиллеристы поразили пункт управления дронами ВСУ на берегу Днепра
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На правом берегу Днепра в Херсонской области российские артиллеристы-десантники из группировки войск «Днепр» поразили пункт управления украинскими дронами и наблюдательный пункт противника. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Удары российские военнослужащие нанесли из гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б».

«Ведем как контрбатарейную борьбу с артиллерией противника, так и работаем по отдельным целям, будь то пехота, боевая техника или выявленные пункты управления и укрепленные позиции», — заявил военнослужащий с позывным «Восток».

В январе военные уничтожили пытавшиеся высадиться на левый берег Днепра подразделения Вооруженных сил Украины. Тогда расчетами 120-миллиметрового миномета 2Б11 был нанесен удар по группе украинских военных, планировавшей переброску бойцов.

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      Анастасия Шейкина
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