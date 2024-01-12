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18:40, 12 января 2024Экономика

Россиян предупредили о поддельных сайтах Центрального банка

«Ведомости»: в 2023 году мошенники создали 76 поддельных сайтов Центробанка

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В 2023 году мошенники стали чаще подделывать сайт Банка России. Об этом россиян предупреждает газета «Ведомости».

Всего за год было создано как минимум 76 поддельных сайтов, чье название похоже на Центробанк. С января по декабрь в интернете появились 15 доменных имен, использующих в названиях различные вариации и аббревиатуры, отсылающие к регулятору.

По словам представителя компании по информационной безопасности F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB), мошенники с помощью подобных сайтов могут заниматься фишингом, атаками на компании, вымогательством, саботажем работы финансовых организаций или кражей данных граждан. Рассылая почты с адреса, созвучного доменному имени ЦБ, злоумышленники также могут устанавливать вредоносное программное обеспечение, добавил он.

В Банке России также составили рейтинг самых популярных фраз у мошенников. По словам экспертов, после фразы «оформление заявки на кредит» необходимо положить трубку, иначе это может помочь мошенникам оформить заем. Кроме того, бросать трубку стоит, услышав, как кто-то представился работником Центробанка — сотрудники регулятора не звонят гражданам и ничего с ними не обсуждают.

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      Вячеслав Агапов
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