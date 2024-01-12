Москвичам рассказали о погоде перед Крещением

Синоптик Вильфанд предсказал похолодание в Москве на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Москве преобладающая температура ночью будет минус 14-9 градусов, днем — минус 9-4 градуса Цельсия. Об этом агентству «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Прогноз в столице на Крещение, 19 января, в настоящее время уточняется, рассказал синоптик. В предстоящие выходные, 13 и 14 января, в столице установится очень холодная погода, резкое потепление ожидается в понедельник, 15 января.

Ночью на 13 января столбики термометров опустятся до отметок минус 28-26 градусов, днем ожидается минус 19-17, местами до минус 21 градуса (на 17 градусов ниже нормы). В ночь на 14 января — минус 26-24, а днем — минус 14-12 градусов. 15 января температура резко повысится до минус 3-1 градуса в дневное время.

Ранее москвичам предсказали резкие перепады давления к концу недели. Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что оно в выходные будет скакать, «как черт на табуретке».