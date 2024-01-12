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13:54, 12 января 2024Среда обитания

Москвичи бросились скупать дорогое жилье

Спрос на премиальное жилье в Москве вырос в два раза

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

За год спрос на премиальные квартиры в Москве вырос в два раза. О том, что жители столицы практически бросились скупать дорогое жилье, «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства недвижимости Est-a-Tet.

По итогам четвертого квартала 2023 года на первичном рынке Москвы в сегменте премиум-класса объем реализованного спроса достиг рекорда — было продано 85 тысяч квадратных метров. Показатель оказался на 21,1 процента выше, чем в третьем квартале, и на 100 процентов — чем в четвертом квартале 2022 года.

В конце 2023-го средняя цена «квадрата» в премиальной квартире составила 701,7 тысячи рублей, что также стало рекордным показателем для сегмента. Средний бюджет предложения достиг 61,5 миллиона рублей. За квартал сумма выросла на пять процентов, а за год — на 11,1 процента.

Ранее эксперты по недвижимости раскрыли стоимость самого дорогого жилья в Москве, выставленного на продажу в 2023 году. Таким объектом оказалась «Городская усадьба в Орлово-Давыдовском» в Мещанском районе за 8,8 миллиарда рублей.

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      Александра Качан
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