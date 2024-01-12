На свитере Зеленского разглядели тайное послание Путину

Журналисты Bild разглядели в наряде президента Украины Владимира Зеленского тайное послание президенту России Владимиру Путину. Соответствующий материал опубликован на сайте немецкого издания.

Зеленский появился на встрече с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в свитере с надписями 48.3794° и 31.1656°. Редакторы обратили внимание, что данные числа являются координатами села Добровеличковка Кировоградской области Украины. В данном населенном пункте находится географический центр республики в границах 1991 года.

«Тем самым Зеленский сигнализирует, что отказывается от каких-либо территориальных уступок», — говорится в публикации. При этом Каллас пришла на переговоры в костюме в цветах украинского флага.

В декабре 2022 года в США назвали стиль одежды Владимира Зеленского пропагандой. Американская журналистка Кэндис Оуэнс высмеяла Зеленского за его манеру носить одежду в милитари-стиле во время встреч на высоком уровне.