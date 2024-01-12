На Украине рассказали об одной из ключевых целей российских ударов

Военный эксперт Жирохов: Россия массово подрывает мосты на Украине

Чтобы создать логистические проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ), Россия массово подрывает мосты в стране. Об этом заявил украинский военный эксперт Михаил Жирохов, его слова передает РИА Новости.

«В последнее время россияне очень мощно бьют по коммуникациям — мостам. (…) Авиационными ударами, ударами с земли, ну, то есть всеми средствами они их уничтожают», — рассказал он.

Жирохов утверждает, что российские войска выбрали мосты одной из ключевых целей для атак, чтобы позднее создать зону безопасности. Таким образом Россия может предотвратить ракетные атаки ВСУ по своей территории.

Ранее стало известно, что ВСУ строят укрепления вдоль всей линии фронта и границы с Белоруссией. По данным журналистов, украинские военные начали активное возведение фортификаций на купянском направлении в конце декабря.