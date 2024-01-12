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15:16, 12 января 2024Среда обитания

Найден самый уродливый газон в мире

Жительница Тасмании победила в конкурсе на самый уродливый газон в мире

Фото: Unsplash

В австралийском штате Тасмания нашли самую некрасивую лужайку. Ее хозяйка стала победительницей конкурса «Самый уродливый газон в мире», передает The Guardian.

В соревновании победила жительница города Сэндфорд Кэтлин Мюррэй. Она получила от организаторов соревнования приз — футболку с названием конкурса. На фото, которое попало в распоряжение журналистов, Кэтлин стоит посреди усыпанной небольшими норками и пучками пожелтевшей травы сухой земли.

Норы, сильно подпортившие вид заднего двора Мюррэй, появились из-за бандикутов. В остальном виноваты дефицит воды и засушливый климат. У Кэтлин нет центрального водопровода, поэтому ее семье приходится обходиться дождевой водой из резервуаров — ресурс слишком ценный, чтобы тратить его на уход за газоном.

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Конкурс «Самый уродливый газон в мире» стартовал два года назад по инициативе муниципалитета шведского острова Готланд. Поводом послужили серьезные проблемы с запасами воды на острове. Авторы идеи считают, что таким образом получится подтолкнуть местных жителей бережнее тратить дефицитный ресурс.

Ранее стало известно, что инициативу шведов соревноваться за самый уродливый газон на мировом уровне отметили в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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      Александра Качан
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