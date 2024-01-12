Неонацисты в США отказались от поддержки Украины

Guardian: неонацисты в США перестали считать поддержку Украины достойным делом

Спустя два года после начала российско-украинского конфликта, неонацисты в США перестали считать поддержку Украины достойным делом. Об этом сообщает The Guardian.

В 2022 году Министерство внутренней безопасности (DHS) США выпустило разведывательный бюллетень о том, что крайне правые американские экстремисты уходят добровольцами на Украину, чтобы оттачивать террористические навыки прямо на поле боя.

Однако в ноябре 2023 года лидер неонацистской сети «Кровавое племя», известной своими расистскими и гомофобными протестами по всей территории США, бывший морской пехотинец Кристофер Полхаус заявил, что их группа отказалась от поддержки Украины и он больше не позволяет своим последователям присоединяться к украинскому ополчению. «Я по-прежнему буду поддерживать борьбу тамошних людей. Но я не позволю нашим ребятам, усилиям и крови моих ребят пойти на войну», — объяснил он.

По его словам, хотя некоторые из его активистов были «очень воодушевлены и готовились поехать на Украину», они решили направить все свои деньги и ресурсы на внутреннюю активность, особенно на митинги ненависти, не видя больше никакой пользы в участии в боевых действиях.

Как отмечает издание, некоторые члены более широкого неонацистского движения США использовали конфликт на Украине как ролевую схему с живыми актерами, чтобы укрепить свой боевой авторитет.

Ранее прокуратура Италии начала расследование в связи с массовым собранием неофашистов в центре Рима. Уточняется, что ведомство уже ведет работу по обвинению об оправдании фашизма в отношении более чем 10 подозреваемых.