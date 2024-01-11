Прокуратура Италии начала расследование массового собрания неофашистов в Риме

Il Tempo: в Италии начали расследование массового собрания неофашистов в Риме

Прокуратура Италии начала расследование в связи с массовым собранием неофашистов в центре Рима, на котором активисты синхронно зиговали и кричали известный неонацистский клич — «За всех павших товарищей!». Об этом сообщает il Tempo.

Как отмечает издание, ведомство уже ведет работу по обвинению об оправдании фашизма в отношении более 10 подозреваемых. Следователям также удалось опознать личности около 150 активистов.

Отмечается, что в собрании принимали участие известные представители ультраправых кругов, а также болельщики футбольного клуба «Лацио».

Ранее представители итальянской оппозиции осудили собрание неофашистов. Они также призвали главу правительства Италии Джорджу Мелони запретить неофашистские группы.