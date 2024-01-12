Нюша показала откровенное фото в полотенце

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала фигуру на откровенном фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

33-летняя исполнительница посетила косметологическую клинику в Дубае, отметив, что отправилась в нее сразу после прилета. При этом она сделала селфи, сидя на кушетке в одном из кабинетов. Так, звезда позировала, прикрыв туловище и верхнюю часть обнаженных бедер полотенцем.

Кроме того, артистка распустила волосы и продемонстрировала ярко-розовый маникюр и темно-красный лак на ногах.

В ноябре 2023 года Нюша показала фигуру в откровенном наряде. Исполнительница предстала перед камерой в облегающем черном макси-платье с длинными рукавами, которое подчеркивало ее фигуру. При этом одежда была оформлена разрезом до бедра и вырезом на боку.