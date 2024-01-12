Papers in Paleontology: обнаружено необычное разнообразие древних эукариот

Ученые Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Университета Макгилла обнаружили, что эукариотические организмы уже существовали в разнообразных формах еще 1,64 миллиарда лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Papers in Paleontology.

Считалось, что ранние эукариоты были похожи друг на друга в позднем палеопротерозое, а диверсификация произошла около 800 миллионов лет назад. Однако ученые обнаружили в горных породах северной Австралии древние окаменелости, свидетельствующие о необычном разнообразии эукариотов возрастом более миллиарда лет.

Были собраны 430 образцов из восьми кернов, извлеченных в районе бассейна Бирриндуду, который включает отложения от позднего палеопротерозоя до раннего мезопротерозоя (около 1700-1400 миллионов лет назад).

Исследователи зарегистрировали 26 таксонов, в том числе 10 ранее неописанных видов. Были обнаружены косвенные доказательства существования цитоскелета, а также пластинчатых структур, которые могли быть предковыми формами таких органелл, как комплекс Гольджи. Были также обнаружены клетки с крошечными отверстиями, свидетельствующие о том, что некоторые микроорганизмы могли создавать защитную оболочку, а затем при наступлении благоприятных условий проделывать выход из нее.