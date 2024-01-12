Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дарья Касаткина
Сегодня
13:00 (Мск)
Джессика Пегула
Аделаида (ж)
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Даллас Старз
Завтра
04:00 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
09:16, 12 января 2024Спорт

Овечкин продлил результативную серию

Капитан «Вашингтона» Овечкин продлил результативную серию до шести матчей

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтл Кракен». Результаты встречи доступны на сайте лиги.

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «Сиэтла». Пас позволил Овечкину продлить результативную серию до шести матчей. Всего в текущем сезоне россиянин набрал 27 очков (восемь заброшенных шайб и 19 передач).

38-летний Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом НХЛ, который принадлежит канадцу Уэйну Гретцки. В активе россиянина 830 заброшенных шайб, отставание от лидера сократилось до 64 голов.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с клубом он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВВС США подвели итоги ударов по хуситам в Йемене

      В Петербурге двух мигрантов обвинили в совращении несовершеннолетних

      Взрыв газа произошел в жилом доме в российском регионе

      Неонацисты в США отказались от поддержки Украины

      Россиян предупредили о подорожании платного высшего образования

      Женщина забеременела в тюрьме после двух лет заключения

      Адвокат рассказала о жестком содержании россиянина Тордена в финской тюрьме

      68-летняя Лариса Долина показала фигуру в купальнике

      Сбежавшие из России фехтовальщики захотели выступать за США

      В Госдуме попросили МВД проверить рекламу отсрочки от армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости