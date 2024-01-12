Капитан «Вашингтона» Овечкин продлил результативную серию до шести матчей

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтл Кракен». Результаты встречи доступны на сайте лиги.

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «Сиэтла». Пас позволил Овечкину продлить результативную серию до шести матчей. Всего в текущем сезоне россиянин набрал 27 очков (восемь заброшенных шайб и 19 передач).

38-летний Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом НХЛ, который принадлежит канадцу Уэйну Гретцки. В активе россиянина 830 заброшенных шайб, отставание от лидера сократилось до 64 голов.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с клубом он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.