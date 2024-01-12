Петербурженка обвинила работников скорой помощи в краже денег из дивана

В Петербурге пенсионерка обвинила работников скорой в краже денег из дивана

В Санкт-Петербурге пенсионерка обвинила работников скорой помощи в краже 10 тысяч рублей из дивана. Об этом стало известно РЕН ТВ.

83-летняя женщина заявила, что все произошло 10 января. Как указал собеседник телеканала, знакомый с ситуацией, петербурженка заметила отсутствие денежных средств после отъезда медиков из квартиры.

Другие подробности произошедшего источник не привел.

Ранее сообщалось, что в Орловской области 68-летняя пенсионерка ударила по голове четырехмесячного правнука и попала под следствие.