Полицейские Херсонской области задержали подростка за ограбление местного жителя

В Херсонской области полицейские задержали 17-летнего грабителя

В Херсонской области полицейские задержали 17-летнего подростка, ограбившего 21-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по Херсонской области.

По данным ведомства, к правоохранителям обратился пострадавший. Он рассказал, что неизвестный под угрозой расправы забрал у него деньги и мобильный телефон. По горячим следам силовики нашли нападавшего. Им оказался несовершеннолетний житель поселка Горностаевка. У него изъяли похищенный гаджет.

Возбуждено дело по части 2 статьи 161 («Грабеж») УК РФ. Сейчас полицейские устанавливают причастность юноши к аналогичным преступлениям.

Ранее стало известно, что суд в Херсонской области вынес обвинительный приговор в отношении двоих российских граждан, задержанных при перевозке взрывчатки в интересах украинских спецслужб.