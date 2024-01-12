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20:39, 12 января 2024Силовые структуры

Полицейские Херсонской области задержали подростка за ограбление местного жителя

В Херсонской области полицейские задержали 17-летнего грабителя

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Херсонской области полицейские задержали 17-летнего подростка, ограбившего 21-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по Херсонской области.

По данным ведомства, к правоохранителям обратился пострадавший. Он рассказал, что неизвестный под угрозой расправы забрал у него деньги и мобильный телефон. По горячим следам силовики нашли нападавшего. Им оказался несовершеннолетний житель поселка Горностаевка. У него изъяли похищенный гаджет.

Возбуждено дело по части 2 статьи 161 («Грабеж») УК РФ. Сейчас полицейские устанавливают причастность юноши к аналогичным преступлениям.

Ранее стало известно, что суд в Херсонской области вынес обвинительный приговор в отношении двоих российских граждан, задержанных при перевозке взрывчатки в интересах украинских спецслужб.

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      Екатерина Кашурникова
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