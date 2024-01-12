Полицейские обнаружили в пустыне груду тел после разборок мафии

В пустыне Мексики нашли обгоревшие тела после конфликта мафиозных групп

Мексиканская полиция начала масштабное расследование после того, как разборка между мафиозными группами закончилась массовой казнью. Об этом пишет Reuters.

Полицейские обнаружили груду обгоревших тел в пустыне, в отдаленной части штата Герреро, одного из самых криминальных в стране. На месте встречи двух мафиозных групп нашли сожженный автомобиль, на который преступники сложили пятерых убитых. Видеоролики, выложенные мафией, и комментарии местных жителей подтвердили, что в пустыне происходил конфликт и атака дронами. Предположительно, жертвами стали не менее 30 человек.

Ранее члены группы криминальной группировки Familia Michoacana выложили в социальных сетях видео, на котором снята часть столкновения с их врагами — группировкой Los Tlacos. На ролике видно, как вооруженные мужчины складывают тела людей на капот и багажник красного пикапа, изрешеченного пулями. При этом некоторые из них раздеты, у других не хватает частей тела, а у одного нет головы. В финале видео один из представителей Familia Michoacana водружает на автомобиль отрезанную голову, а оператор, используя ненормативную лексику просит «прислать еще людей».

Пугающее видео набрало больше трех миллионов просмотров в соцсети X (бывший Twitter). Мексиканские власти сообщили СМИ, что им известно о конфликте между Familia Michoacan и Los Tlacos, которые борются за контроль над частью территории штата Герреро. При этом местные жители отказались помогать полиции и предоставлять ДНК-материал для идентификации тел.

Ранее россиянка, живущая в пригороде города Кито в Эквадоре, рассказала о попытках наркокартелей захватить власть в стране и назвала эквадорского президента Даниэля Нобоа некомпетентным. Она считает, что упоминание президентом конкретных банд и слова «террористы» по отношению к ним развязывают руки военным.