Россиянка в Эквадоре описала настроение в стране фразой «люди в панике»

Россиянка в Эквадоре рассказала о ситуации в стране после бунта наркокартелей

Россиянка, живущая в пригороде города Кито в Эквадоре, рассказала о попытках наркокартелей захватить власть в стране и назвала эквадорского президента Даниэля Нобоа некомпетентным. Подробностями обстановки в республике она поделилась с каналом «360».

«Вчера у нас было относительно спокойно. Правда, в городке рядом было предупреждение о возможных бомбах. В Кито вчера всех людей отпустили с работы пораньше, люди в панике. Автобусы многие перестали циркулировать по маршруту, кафе, магазины закрылись, ДПС исчезла с улиц», — рассказала женщина корреспонденту «360». По словам россиянки, жизни людей для бандитов ничего не стоят, но у них нет целей вредить эквадорцам. Они просто хотят запугать население, и им это удается.

Россиянка считает, что упоминание президентом конкретных банд и слова «террористы» по отношению к ним развязывают руки военным. Однако неясно, каким будет ответ картелей, поскольку они очень непредсказуемы. «Надеюсь, что президент, какой бы беззубый он ни был, не подаст в отставку, потому что это хоть какая-то легитимная власть. В принципе, вчера большинство политиков высказалось в поддержку его решений. Главное, чтобы власть не шла на уступки, как мне кажется», — прокомментировала происходящее женщина.

В настоящий момент в стране действует режим «внутреннего вооруженного конфликта», который власти ввели из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности. Ситуация в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито. После этого в нескольких тюрьмах произошли бунты. 8 января президент страны ввел чрезвычайное положение и комендантский час. 9 января из другой тюрьмы скрылся главарь второй крупнейшей банды «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико.

