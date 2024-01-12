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18:16, 12 января 2024Силовые структуры

Полицейские проверят новогоднее шоу с эротическими сценами в российском ДК

На Кубани полиция начала проверку новогоднего шоу с эротическими сценами в ДК

Кадр: страница «Утренний ЮГ | Новости Краснодара и края» во ВКонтакте

На Кубани полицейские начали проверку новогоднего спектакля с эротическими сценами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, силовики заметили в интернете видео театральной постановки новогоднего спектакля с имитацией интимной сцены. При этом среди зрителей были несовершеннолетние.

Как уточнил Telegram-канал Shot, спектакль проходил в ДК села Шабельское. Предполагалось, что смотреть шоу будут только взрослые, однако в зал попали дети. Глава поселения, артисты и организаторы спектакля уже уволились.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае медсестра и санитарка привязали 76-летнего пенсионера к металлической кровати.

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      Екатерина Кашурникова
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