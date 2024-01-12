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11:43, 12 января 2024Ценности

Популярная телеведущая показала фигуру в откровенном купальнике

Фото: @mayajama

Популярная британская телеведущая Майя Джама снялась в откровенном образе во время отдыха в Кейптауне, ЮАР. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя знаменитость позировала недалеко от бассейна, примерив слитный черный купальник с обнажающими часть торса вырезами и глубоким декольте, которое подчеркивало ее бюст. Кроме того, предмет гардероба также оголял ягодицы девушки, показавшей фигуру с разных ракурсов.

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Джама распустила волосы, уложенные мелкими кудрями, и отказалась от макияжа. «Все лучше на солнце», — подписала она снимки.

Ранее американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном наряде в рекламе энергетических напитков бренда Alani Nu. 32-летняя манекенщица предстала перед камерой в слитном белом купальнике с высокими вырезами для ног и вырезом, обнажающим живот и нижнюю часть груди.

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      Карина Черных
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