Посольство России в Греции получило подозрительную посылку

Ert News: посольство России в Афинах получило конверт с неизвестным порошком

Посольство России в Афинах получило конверт с неизвестным порошком, к диппредставительству уже прибыли сотрудники полиции Греции и пожарные. Об этом сообщает телеканал Ert News.

«Подозрительный конверт с порошком неизвестного состава поступил в российское посольство. Сейчас к зданию посольства в районе Психико прибыли полиция и пожарная бригада», — говорится в сообщении СМИ.

3 января неизвестный мужчина встал у российского посольства в Праге с зажигалкой и горючей жидкостью. Полиция прислала к нему переговорщика, и он согласился сдаться и позже был передан медицинским службам. Он оказался иностранцем, его личность и гражданство не раскрываются.

