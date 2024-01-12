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13:02, 12 января 2024Мир

Посольство России в Греции получило подозрительную посылку

Ert News: посольство России в Афинах получило конверт с неизвестным порошком

Фото: Soeren Stache / dpa / Globallookpress.com

Посольство России в Афинах получило конверт с неизвестным порошком, к диппредставительству уже прибыли сотрудники полиции Греции и пожарные. Об этом сообщает телеканал Ert News.

«Подозрительный конверт с порошком неизвестного состава поступил в российское посольство. Сейчас к зданию посольства в районе Психико прибыли полиция и пожарная бригада», — говорится в сообщении СМИ.

3 января неизвестный мужчина встал у российского посольства в Праге с зажигалкой и горючей жидкостью. Полиция прислала к нему переговорщика, и он согласился сдаться и позже был передан медицинским службам. Он оказался иностранцем, его личность и гражданство не раскрываются.

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      Виктория Кондратьева
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