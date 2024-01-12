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02:01, 12 января 2024Интернет и СМИ

Беременная звезда OnlyFans раскрыла влияние работы на свою семью

Риан Сагден

Риан Сагден. Кадр: Newsful Fox Updates 1.0 / YouTube

37-летняя беременная звезда OnlyFans Риан Сагден раскрыла влияние работы на свою семью. В интервью The Sun она рассказала, что заработала большие деньги на платформе по продаже откровенного контента, благодаря чему сделала экстракорпоральное оплодотворения (ЭКО).

Сагден отметила, что они с супругом Оливером Меллором пять лет безуспешно пытались завести ребенка. В итоге, по словам блогерши, им удалось зачать ребенка с помощью ЭКО. Модель отметила, что потратила на процедуру 150 тысяч фунтов стерлингов (10,3 миллиона рублей), которые заработала благодаря OnlyFans.

«Я провожу день в студии и делаю там много снимков, которые загружаю несколько месяцев. Но я не знаю, хочу ли я продолжать это делать», — заключила модель.

Ранее звезда OnlyFans Энни Найт раскрыла свои миллионные заработки. Она рассказала, что зарабатывает более 150 тысяч австралийских долларов (около девяти миллионов рублей) в месяц.

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      Олег Давыдов
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