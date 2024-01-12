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18:02, 12 января 2024Россия

В Госдуме не увидели проблемы в прозрачных дверях туалетов российской школы

Вассерман: нет ничего кощунственного в прозрачных дверях школьных туалетов

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

В прозрачных дверях в кабинки туалетов нет ничего кощунственного, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на установку таких дверей в санузлах братской школы №41.

«Должен заметить, что в большей части туалетов, где мне доводилось бывать за долгую мою жизнь, кабинки были вообще открытыми, без всяких дверей. И ничего. В конце концов, до тех пор, пока в туалете все посетители одного пола, это не вызывает никаких нарушений общественной морали», — заявил Вассерман.

По словам депутата, отсутствие дверей в кабинках туалетов не принесло психологического вреда страшим поколениям.

«Я не думаю, что нынешние дети настолько слабей предыдущих поколений, чтобы стоило устраивать панику по такому поводу», — заключил он.

На установку прозрачных дверей в туалетах школы №41 в Братске обратил внимание «Подъем». Директор школы Екатерина Власова рассказала журналистам издания, что до ремонта в туалете школы выломали дверь. Она добавила, что установка прозрачных дверей — вынужденная мера. Директор школы объяснила, что двери установили в конце декабря, потому что нужно было поставить хотя бы что-то. В скором времени двери поменяют, заверила она.

При этом, по словам родителей, такие двери стояли в образовательном учреждении еще в прошлом учебном году.

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