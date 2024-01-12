Раскрыта судьба дивана со съемки Calvin Klein с участием звезды «Бесстыжих»

Приближенные к сотрудникам агенства, организовавшего съемку модного бренда Calvin Klein с участием актера Джереми Аллена Уайта, раскрыли судьбу дивана, на котором он позировал. Соответствующий пост появился на Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Речь идет об оранжевом вельветовом диване, на котором звезда популярного телесериала «Бесстыжие» лежал, приспустив джинсы. По словам автора поста, ее муж, работавший с агентством, посоветовал ей разместить объявление с отметкой «бесплатно».

«Я знаю, что есть много фанатов, которые хотели бы его получить. Должно быть, они готовы забрать его в Нью-Йорке», — гласит описание в объявлении.

Ранее стало известно, что Calvin Klein заработал миллионы долларов на данной съемке. Выяснилось, что марка обогатилась на 12,7 миллиона долларов за 48 часов после запуска кампании 4 января. Кроме того, официальные аккаунты в социальных сетях бренда принесли ему около 3 миллионов долларов.